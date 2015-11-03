Notizie Darmian Fiorentina

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Darmian: "Mio padre tifa Fiorentina, ma non mi ha trasmesso la fede. Il mio interismo è nato fin da piccolo"

22 febbraio 2024 14:00

Darmian avverte la Fiorentina: "Concentrati solo su stasera, nessun pensiero a Istanbul"

24 maggio 2023 20:20

Darmian rivela: “La Fiorentina è la squadra che mi ha impressionato di più in Serie A”

09 settembre 2022 17:38

Darmian: "Oggi è l'occasione per portare a casa punti, sarà una gara difficile"

05 luglio 2020 19:18

Gazzetta, la Fiorentina sfida Juventus e Inter per Darmian, ma la trattativa con il Manchester...

23 gennaio 2019 11:15

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