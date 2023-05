Darmian avverte la Fiorentina: “Concentrati solo su stasera, nessun pensiero a Istanbul”

Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, il difensore dell’Inter, Matteo Darmian, ha così parlato prima della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina: “E’ sempre importante arrivare in fondo a ogni competizione, e ci siamo. Affrontiamo una squadra importante ma abbiamo voglia di ottenere un risultato positivo. Abbiamo grandi motivazioni, vincere un trofeo è sempre bello quanto importante. Un pensiero a Istanbul? No, la nostra testa è focalizzata solo su questa sera e dobbiamo dimostrarlo in campo. Sarà una battaglia contro un avversario di valore, ma vogliamo fare la nostra partita e vincere”.