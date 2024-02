Darmian: “Mio padre tifa Fiorentina, ma non mi ha trasmesso la fede. Il mio interismo è nato fin da piccolo”

Matteo Darmian è uno dei calciatori più importanti per l’equilibrio dell’Inter di Simone Inzaghi. Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, il difensore ha rivelato un particolare della sua infanzia tutto a tinte: “Nel 2014 ho portato il gagliardetto della mia squadra dell’oratorio come portafortuna, era la mia prima volta in Nazionale, è stato bello anche se non è andata bene. Che squadra tifa mio papà? Fiorentina, non mi ha trasmesso la fede per la squadra, ma la passione per il pallone. Da dov’è nato il mio “interismo”? È nato tutto da piccolo, con gli amici”.

Foto: Instagram Darmian

