Gazzetta: “La Fiorentina degli scarti. Kean come Morata, Adli-Cataldi alla Rovella-Sensi. Ma avete visto Bove?”

Tutti i giocatori messi alla porta dai loro club ora stanno rinascendo

E a pensare che questa Fiorentina è fatta da scarti. Gosens, Adli, Bove, Cataldi e Kean. Tutti giocatori messi alla porta dai propri club e che adesso rinascono con la maglia viola sotto la direzione di Raffaele Palladino.

Robin Gosens sembra quello dell'Atalanta, Cataldi e Adli ripercorrono le orme della coppia Rovella-Sensi che ha fatto molto bene a Monza. Dobbiamo parlare di Edoardo Bove? La Roma non ci ha creduto, Palladino sì e nella serata di ieri ha letteralmente annientato la squadra di Juric. Un gol, un rigore procurato e un assist. Sulla discesa durante il gol del 4 a 1 sembrava davvero Dybala.

Non poteva mancare Moise Kean in questa lista. L'attaccante ex Juventus non è più quel giocatore discontinui che faceva sfrecciare al vento le sue treccine. Adesso parte da destra, dialoga con i compagni e segna. Sembra davvero Morata nei movimenti. Rinascita totale per l'attaccante della Fiorentina. La Fiorentina sogna in grande, con questi scarti che a Firenze segnano e convincono. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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