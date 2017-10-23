Gazzetta, la Fiorentina vince in pantofole e si può permettere un litigio da cortile tra Babacar e Thereau

La vittoria era necessaria e i ragazzi di Mister Pioli l’hanno portata a casa quasi in punta di piedi, grazie alla magia con cui Simeone ha liberato Benassi in occasione del primo gol e alla rete imme...

A cura di Redazione Labaroviola 23 ottobre 2017 09:56

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