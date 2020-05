La volontà di Juric di andare avanti con l’Hellas c’è. Resta da capire se le sue idee collimeranno con quelle del club. A guardare nella direzione dell’uomo di Spalato sono stati, in questi mesi, il Napoli e poi la Fiorentina. All’estero ha preso appunti il West Ham. I ragionamenti sul futuro proseguono sottobraccio. Prima del blocco della stagione, i colloqui erano diventati più fitti con il Verona pronto a investire su Juric con un aumento dell’ingaggio e l’intenzione di operare sul mercato per costruire una rosa in grado di supplire alle partenze dei big dell’annata. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.