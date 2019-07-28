Gazzetta, il nuovo caso è Pezzella. Con Montella manca la sintonia. I viola chiedono più di 20 milioni
Secondo La Gazzetta dello Sport, c'è un nuovo caso oltre quello di Chiesa che Commisso deve disinnescare ovvero quello di German Pezzella. Ieri l'argentino ha concluso le visite mediche a Roma e doman...
Secondo La Gazzetta dello Sport, c'è un nuovo caso oltre quello di Chiesa che Commisso deve disinnescare ovvero quello di German Pezzella. Ieri l'argentino ha concluso le visite mediche a Roma e domani riprenderà gli allenamenti insieme ai suoi compagni. Il quotidiano si chiede poi ma Pezzella resterà in viola? È vero che per Stefano Pioli era il punto di riferimento all'interno dello spogliatoio ma sembra che questa sintonia non sia nata con Montella il quale è alla ricerca di un abile centrale in grado di far partire il gioco. Il procuratore dell'argentino ha contattato anche il Milan e la Roma, l'interesse c'è ma i viola chiedono più di 20 milioni. Domani Pradè parlerà con l'argentino per avere maggiore chiarezza sul futuro del difensore.