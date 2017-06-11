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Gazzetta dello Sport, l'alternativa a Nainggolan per l'Inter è Borja Valero su richiesta di Spalletti

Continua ancora il pressing dell'Inter su un giocatore della Fiorentina secondo la Gazzetta. Difficile però un trasferimento di Borja Valero

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 giugno 2017 10:40
Gazzetta dello Sport, l'alternativa a Nainggolan per l'Inter è Borja Valero su richiesta di Spalletti - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l'Inter avrebbe messo come primo obiettivo per il suo centrocampo il romanista Naingollan, come prima alternativa il nuovo tecnico Luciano Spalletti ha indicato il nome del simbolo viola Borja Valero. Difficile però un suo approdo in nerazzurro vista la volontà del centrocampista spagnolo di restare a Firenze.

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