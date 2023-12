Gazzetta critica Italiano: “Fa scelte strane. Perché ha lasciato fuori Milenkovic e Sottil?”

Italiano ha fatto scelte “strane”: ha lasciato in panchina Milenkovic, scegliendo Ranieri, quando forse c’era più bisogno di fisicità che di rapidità, con Lukaku nei paraggi. E poi, ok fare a meno all’inizio di Nico, che si è appena ristabilito, ma la scelta degli esterni, Ikone appena guarito dall’influenza e Kouame, al posto di un Sottil in forma, ha lasciato perplessi. Risultato: all’inizio la Viola non riusciva a salire e sulle fasce soffriva. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DI ITALIANO