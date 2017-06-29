Gazzetta, Corvino a sorpresa annuncia “Kalinic è incedibile” e la trattativa con il Milan subisce un brusco stop

Secondo la Gazzetta dello Sport la Fiorentina ha ufficialmente comunicato al Milan che Nikola Kalinic resterà un calciatore viola

Milan cerca un attaccante. Il sogno dei rossoneri è Aubameyang, per il quale il Tianjin di Cannavaro offre 75 milioni. L’opzione di riserva è Kalinic. Ieri a Milano c’è stato un faccia a faccia significativo tra l’agente dell’attaccante croato (Erceg) e il d.g. viola Pantaleo Corvino. Picche. Se Kalinic ha fatto sapere che gradisce il trasferimento al Milan, il manager della Fiorentina è stato ancor più netto: “Niko è incedibile”.

A Firenze sono giorni caldi e Corvino li affronta con fare risoluto. E questo rallenta non poco le operazioni milaniste su questo fronte. Se una settimana fa i contatti indiretti avevano fatto emergere una differenza di 10 milioni di euro (offerti 20 milioni contro una valutazione di 30), adesso siamo addirittura al muro contro muro. Evidentemente i vertici rossoneri contano sul pressing del giocatore per strappare il prezzo migliore, ma devono far i conti con l’intransigenza del dirigente dei toscani che, ora più che mai, considera incedibile il proprio cannoniere.

Un irrigidimento che allunga i tempi di una trattativa in cui sinora i diretti interessati non si sono mai incontrati, a dispetto del lavoro dei vari intermediari comparsi in scena.

La Gazzetta dello Sport