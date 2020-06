Gazzetta, Contropartite per Chiesa? La Fiorentina dice no ma la Juve offre Rugani. L’Inter ha i soldi per l’assalto

La Juventus non vuole acquistare Federico Chiesa con cash. I viola però hanno spiegato ai club interessati ovvero Juve, Inter, Chelsea e Manchester United che non vogliono contropartite tecniche. Accetta di fare un piccolo sconto rispetto ai 70 milioni fissati. I bianconeri continuano a proporre calciatori, l’ultimo è Rugani. L’Inter invece visto la cessione di Icardi, Perisic e l’assalto contante del Barcellona per Lautaro Martinez ha i soldi per Chiesa, il quale piace molto a Conte. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.