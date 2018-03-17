Labaro Viola

Gazzetta, Chiesa e Benassi in Nazionale per le partite contro Argentina e Inghilterra

Si avvicinano la amichevoli di lusso della Nazionale italiana contro Argentina e Inghilterra e il commissario tecnico Di Biagio conta su di Federico Chiesa per l’attacco. Il gioiellino potrebbe partir...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 marzo 2018 12:05
Gazzetta, Chiesa e Benassi in Nazionale per le partite contro Argentina e Inghilterra - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa
Rassegna Stampa
Fiorentina
Italia
Nazionale
Chiesa
Benassi
Condividi

Si avvicinano la amichevoli di lusso della Nazionale italiana contro Argentina e Inghilterra e il commissario tecnico Di Biagio conta su di Federico Chiesa per l’attacco. Il gioiellino potrebbe partire subito titolare nella sua prima in maglia azzurra. Non solo Chiesa, anche Marco Benassi andrà a rinforzare il reparto di centrocampo italiano. Così riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok