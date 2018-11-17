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Gazzetta, a papà Enrico piace il progetto Inter. Mancini vuole far giocare la Champions a Chiesa

Come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, il progetto nerazzurro piace molto a Enrico Chiesa, papà­procuratore di Federico. Convincente la società, che è fra l’altro ormai vicina ad annuncia...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 novembre 2018 14:16
Gazzetta, a papà Enrico piace il progetto Inter. Mancini vuole far giocare la Champions a Chiesa - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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Come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, il progetto nerazzurro piace molto a Enrico Chiesa, papà­procuratore di Federico. Convincente la società, che è fra l’altro ormai vicina ad annunciare l’ingaggio di Beppe Marotta, il fuoriclasse numero uno dei dirigenti calcistici di casa nostra (e non solo). Convincente la crescita tecnica della squadra, di nuovo fra le grandi d’Europa. Convincente ancor di più, infine, Luciano Spalletti: il tecnico dell’Inter ha già manifestato tutta la sua stima per Federico, e Chiesa senior sa bene quanto sia importante in questa fase incontrare il tecnico giusto per evitare le «vertigini», in tutti i sensi, al suo ragazzo.

Di certo, Roberto Mancini tifa più di tutti per un trasferimento di prestigio che coinvolgai suoi nuovi gioiellini. Troppo importante, infatti, che sia Chiesa sia Barella inizino a maturare esperienza pesante sul palcoscenico più importante del mondo, la Champions League per intenderci.

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