Flachi: "Gattuso ci farà innamorare. È l'allenatore giusto per la Fiorentina"

Francesco Ciccio Flachi ha parlato di Gennaro Gattuso, nuovo tecnico della Fiorentina

Francesco Ciccio Flachi, ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per dare il benvenuto al nuovo tecnico Viola Gennaro Gattuso. Ecco le sue parole:

"Con Gattuso la Fiorentina ha preso davvero un grandissimo allenatore. Prendere Rino è già un gran bel segnale. Sono convinto che questo allenatore piacerà a tutti e riuscirà a coinvolgere tanto la tifoseria. Piano piano si innamoreranno tutti di Gattuso, anche quelli che oggi sono un po’ incerti. Per me è l’allenatore giusto in tutti sensi: non solo per la rinascita della Fiorentina ma anche dei singoli giocatori che in questi anni non hanno reso per le loro personalità".

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