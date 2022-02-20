Gasperini sale le scale per entrare in campo e tutto lo stadio Franchi esplode in un boato di fischi
Non proprio un'accoglienza ricca di amore e affetto quella che i tifosi della Fiorentina hanno riservato a Gian Piero Gasperini
A cura di Flavio Ognissanti
20 febbraio 2022 12:44
Un boato di fischi come allo Stadio Franchi non si sentiva da tanto tempo quello riservato a Gian Piero Gasperini che non perde mai occasione per recriminare contro la Fiorentina. Questo rapporto non proprio d'amore nei confronti del tecnico dell'Atalanta ha radice profonde, da quando Gasperini mise le mani addosso a Pioli dopo una vittoria viola contro i bergamaschi con conseguenti parole lesive contro Chiesa.
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