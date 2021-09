Gasperini: “Perso contro la Fiorentina per colpa di episodi che vanno sempre in una direzione”

Si aspettava la prestazione contro il Villarreal dopo il ko con la Fiorentina? E’ una delle domande poste in conferenza stampa a Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Salernitana, gara valida per la quarta giornata di Serie A. “Sia col Bologna che con la Fiorentina abbiamo raccolto un solo punto, ma sapete qual è stato il mio pensiero. Si cerca di archiviarle, ma sono stati episodi pesanti che in Italia si ripetono spesso, sempre nella stessa direzione. In queste ultime due partite negli episodi siamo stati sfortunati, diciamo così”. Lo riporta TMW

