Duncan: “Come scegli i centrocampisti?” risponde Italiano: “Forma, strategia e comportamenti”

Dopo la consueta conferenza stampa con i giornalisti (LEGGI QUI) il tecnico della Fiorentina Italiano ha risposte alle domande degli stessi calciatori viola. Arriva anche la domanda del centrocampista Alfred Duncan, titolare nell’ultima partita contro l’Atalanta, questo il suo interrogativo verso Italiano: “Otto giocatori (centrocampisti ndr) con qualità diverse, in base a cosa sceglie i titolari? Non è ammessa la risposta in base alle caratteristiche dell’avversario” ecco la risposta di Italiano: “In base allo stato di forma, in base ai comportamenti durante la settimana, in base alla strategia di gara. Abbiamo otto centrocampista, il problema adesso è il mio, dell’allenatore quindi cercherò sempre di mandare in campo i giocatori che possono fare una grande prestazione” conclude il tecnico.