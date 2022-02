Gasperini: “La partita contro la Fiorentina è quella giusta per ripartire. Oggi il Var ci ha penalizzato”

Gian Piero Gasperini ha parlato a Dazn dopo la sconfitta subita in casa contro il Cagliari, anche il tecnico, dopo le parole di Freuler, ha parlato della partita di giovedi contro la Fiorentina di Coppa Italia, le sue parole: “Dobbiamo ritrovarci dopo la brutta partita di oggi, arrivata anche per colpa dell’arbitro che non ha visto il fallo di mano che arriva per il primo gol del Cagliari, anche se era il Var che avrebbe dovuto richiamarlo visto che si vede dalle immagini chiaramente. La Fiorentina è la partita giusta per ripartire, partita secca con la qualificazione in palio” conclude Gasperini.