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Gasperini ci ricasca, Atalanta perde e non si presenta nel post partita: "Preferisce non parlare"

Non è la prima volta che accade, era successo già contro la Fiorentina, adesso Gasperini lo ha rifatto, non ha preso bene nemmeno la sconfitta contro la Roma

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 marzo 2022 20:24
Gasperini ci ricasca, Atalanta perde e non si presenta nel post partita: "Preferisce non parlare" -
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Gasperini ci ricasca, Atalanta perde e non si presenta nel post partita: "Preferisce non parlare"

Perde l'Atalanta in casa della Roma (qui la situazione in classifica rispetto alla Fiorentina e il racconto della partita) e Gian Piero Gasperini non si presenta nel post gara per le interviste del dopo partita, come impone il regolamento, a Dazn lo ha spiegato il direttore sportivo bergamasco Marino che ha detto: "Gasperini preferisce non parlare". Non è la prima volta che accade, già dopo le due sconfitte contro la Fiorentina tra Coppa Italia e campionato, Gasperini si rifiutò di parlare dopo la partita.

DASPO PER UN TIFOSO DELLA FIORENTINA

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