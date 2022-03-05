Gasperini ci ricasca, Atalanta perde e non si presenta nel post partita: "Preferisce non parlare"
Non è la prima volta che accade, era successo già contro la Fiorentina, adesso Gasperini lo ha rifatto, non ha preso bene nemmeno la sconfitta contro la Roma
Perde l'Atalanta in casa della Roma (qui la situazione in classifica rispetto alla Fiorentina e il racconto della partita) e Gian Piero Gasperini non si presenta nel post gara per le interviste del dopo partita, come impone il regolamento, a Dazn lo ha spiegato il direttore sportivo bergamasco Marino che ha detto: "Gasperini preferisce non parlare". Non è la prima volta che accade, già dopo le due sconfitte contro la Fiorentina tra Coppa Italia e campionato, Gasperini si rifiutò di parlare dopo la partita.
DASPO PER UN TIFOSO DELLA FIORENTINA
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