Gasperini ci ricasca, Atalanta perde e non si presenta nel post partita: "Preferisce non parlare"

Non è la prima volta che accade, era successo già contro la Fiorentina, adesso Gasperini lo ha rifatto, non ha preso bene nemmeno la sconfitta contro la Roma

A cura di Redazione Labaroviola 05 marzo 2022 20:24

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