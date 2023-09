Dopo la partita dell’Atalanta in Europa League, il tecnico Giampiero Gasperini ha parlato di Commisso, queste le sue parole: “Un maleducato. Quando apre bocca è come scoperchiare un tombino. Non devo rispondergli. Io non ho mai offeso nessuno, ho difeso l’Atalanta e sono stato offeso. Se tutto questo nasce dal famoso rigore su Chiesa… andate a rivederlo”

