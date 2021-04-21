Galli: "Venuti giocatore di cui fidarsi. Il Verona di Juric non mi è piaciuto"

Non ci sono paragoni fra l'Atalanta e i gialloblù. Kalinic è un giocatore ormai sulla via del tramonto calcistico

Giovanni Galli ex portiere della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio della gara vinta in trasferta dalla squadra di Iachini:

"Se la massima espressione di calcio del Verona di Juric è quella vista ieri, allora è bene che quest'allenatore sia rimasto a Verona e non sia venuto a Firenze. Non avevano idee di gioco, per tutto il primo tempo hanno insistito a martellare sulla zona sinistra del campo. Sinceramente, a me, Juric non è piaciuto. Per oltre un'ora hanno giocato in modo uguale. Anche Kalinic è stato della gara, vedendolo credo che sia sulla strada del tramonto.

Il Verona dell'Atalanta non mi è sembrato neanche la brutta copia, sia come interpreti, ma anche come gioco, corsa, intensità e duelli con gli avversari. Voglio rivedere fino alla fine i gialloblù per poter dare un'opinione giusta e completa su Juric. Per quanto riguarda Venuti, merita l'onore e il rispetto di tutti. Sento dire che non può giocare in una squadra ambiziosa, ma per quello che fa in allenamento lo merita. Di lui ti puoi sempre fidare".

TMW, DOPO LA SALVEZZA VENUTI FIRMERÀ UN CONTRATTO PIÙ RICCO CON SCADENZA 2024

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