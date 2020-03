Queste le dichiarazioni dell’ex portiere viola Giovanni Galli all’emittente Lady Radio sui temi d’attualità: “Sono d’accordo nel tagliare parte degli stipendi nei giocatori di serie A. Ma attenzione, chi gioca in B,C,D non guadagna cifre astronomiche quindi occhio con le misure. Come fa Iachini? Immagino che preghi (ride, ndr). Scherzi a parte, so che alcune società inviano i pasti a casa dei ragazzi. Quello che non capisco è come si possa pensare di ripartire o di dare due settimane di tempo a tutte le squadre per prepararsi, se non si ha una data certa per riaprire i battenti. La stagione di Dragowski? Ha tanta qualità, il suo limite maggiore è la continuità”.