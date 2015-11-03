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Notizie Taglio Stipendi Fiorentina

Corsport, la Fiorentina con il taglio degli stipendi risparmia 4 milioni, i calciatori rinunciano ad una mensilità

19 giugno 2020 11:27

Fiorentina, accordo raggiunto sul taglio degli stipendi tra società e calciatori. Il comunicato

18 giugno 2020 19:17

CorSport, Fiorentina, taglio stipendi: Badelj e Pezzella trattano, l'intesa sembra essere vicina

22 maggio 2020 10:55

Graziani: "Per Chiesa vedo un futuro a tinte viola. Stipendi: "Lo avrei consigliato ai miei compagni.."

25 marzo 2020 19:46

Galli: "Taglio stipendi ok ma solo in A. Dragowski ha qualità, il suo limite maggiore.."

21 marzo 2020 17:31

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