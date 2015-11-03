Notizie Taglio Stipendi Fiorentina

Corsport, la Fiorentina con il taglio degli stipendi risparmia 4 milioni, i calciatori rinunciano ad una mensilità
19 giugno 2020 11:27
Fiorentina, accordo raggiunto sul taglio degli stipendi tra società e calciatori. Il comunicato
18 giugno 2020 19:17
CorSport, Fiorentina, taglio stipendi: Badelj e Pezzella trattano, l'intesa sembra essere vicina
22 maggio 2020 10:55
Graziani: "Per Chiesa vedo un futuro a tinte viola. Stipendi: "Lo avrei consigliato ai miei compagni.."
25 marzo 2020 19:46
Galli: "Taglio stipendi ok ma solo in A. Dragowski ha qualità, il suo limite maggiore.."
21 marzo 2020 17:31
Archivio