L’ex viola Ciccio Graziani ha parlato al Pentasport di Radio Bruno delle tematiche relative al momento del calcio italiano e non solo: “Taglio stipendi giocatori? Da giocatore lo avrei senza dubbio consigliato ai miei compagni. È una situazione anomala, ma non stanno lavorando. Chiesa? Penso che per lui so profili un futuro prossimo a tinte viola, vedrete poi che i costi dei giocatori si abbasseranno. La ripartenza sarà dura e difficile, credo che le squadre rimarranno per buona parte come sono adesso.