“Pioli è un Uomo – ha detto Giovanni Galli a Tuttosport – con la lettera maiuscola. Ha educazione, intelligenza. In una parola è un esempio. E la tragedia di Astori ha rivelato ancor più tutto il suo essere speciale. È stato il punto di riferimento per tutti i suoi ragazzi nella disperazione. Ha rimesso insieme il gruppo, lo ha riportato alla loro attività senza mai perdere di vista il rispetto per Davide e i valori. Stefano era il loro riferimento, una necessità assoluta, l’Uomo guida, il genitore, il padre. È entrato nel cuore dei calciatori. Verrà accolto molto bene dai tifosi viola perchè è sempre stato elegante e ricordiamoci che è stato l’unico tecnico che ha dato le dimissioni. Uomo fino in fondo. Sono stato indignato e arrabbiato per il comunicato della società contro di lui perchè era l’ultimo responsabile, l’ultimo che meritava un trattamento del genere. Credo che sabato sarà emozionato, con Firenze ha sempre avuto un senso di apparenza”.