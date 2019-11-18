Galli: "Se Commisso vuole costruire una grande Fiorentina, non può vendere Chiesa o Milenkovic"

L'ex portierone viola Giovanni Galli, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole:"Il Mercato viola? Prima bisogna capire il progetto di Commisso. Se il messaggio che vuole far trap...

L'ex portierone viola Giovanni Galli, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole:

"Il Mercato viola? Prima bisogna capire il progetto di Commisso. Se il messaggio che vuole far trapelare è quello di portare la Fiorentina ad alti livelli, non può vendere Chiesa o Milenkovic. A meno che non abbia acquistato la Fiorentina per vendere i giovani e sostituirli con degli altri, questo non è nella sua testa perché non l’ho mai sentito parlare di plusvalenze".

"Chiesa, Castrovilli, Milenkovic e Sottil devono rimanere: io non li venderei mai. Per arrivare lassù servono questi tipi di giocatori. Se poi il procuratore dice a chiare lettere che il giocatore non vuole rimanere a Firenze, allora la questione prende un’altra piega. A gennaio non venderei nessuno dei big, rinforzerei la difesa e il centrocampo con due acquisti. In attacco bastano quelli che ci sono adesso. Lirola? Deve dimostrare che vale l'investimento fatto dalla società viola e rientrare nella lista di quei giocatori importanti".