Galli: "Qualcuno sta pagando Vlahovic già ora. Adesso deve giocare Kokorin titolare"

Giovanni Galli ha parlato della rottura tra la Fiorentina e Dusan Vlahovic per quanto riguarda il rinnovo di contratto

L'ex portiere Giovanni Galli è così intervenuto per commentare il caso Vlahovic ai microfoni di Lady Radio: "C'è già movimento economico per procuratore e giocatore, mi pare evidente. Non può uno che prende 800mila euro l'anno rifiutare i 4-5 milioni di euro della Fiorentina: significa che c'è qualcun altro che gli sta già versando quella cifra sul conto corrente. Provocatoriamente dico che iqo a questo punto farei giocare Kokorin, per farlo provare in qualche partita visto che si diceva che gli serve tempo e continuità. Il valore di Vlahovic non diminuisce neppure se non gioca, poi a gennaio ti metti a fare la trattativa. Se hai le palle e la riconoscenza le dimostri, vai dal procuratore e gli dici che vuoi rimanere qua. Commisso e Barone hanno fatto quanto dovevano, forse con un attimo di ritardo, che però hanno pareggiato con l'offerta. L'errore l'hanno pagato caro, con una proposta da 5 milioni. Anche con un contratto allungato, un giocatore che vuole andarsene, alla fine se ne va. Dobbiamo smetterla di innamorarci dei calciatori". Lo riporta TMW

LO SGARRO DI VLAHOVIC ALLA FIORENTINA, ATTO VERGOGNOSO

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