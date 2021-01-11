Galli: "Prandelli deve avere a disposizione una squadra quadrata"
Galli ha parlato del mercato invernale della Fiorentina.
A cura di Redazione Labaroviola
11 gennaio 2021 14:25
L'ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, è intervenuto su Lady Radio.
Queste le sue dichiarazioni: "Le cessioni eccellenti non mi preoccupano molto. Mi interessa solamente che sia messa a disposizione di mister Prandelli una squadra che abbia una quadratura. Bisogna avere un’idea precisa, perché questa rosa non è sbagliata come calciatori, però come logica, costruzione".
LEGGI ANCHE LE DICHIARAZIONI DI GENTILE
https://www.labaroviola.com/gentile-sky-la-fiorentina-perfetta-per-papu-gomez-latalanta-glielo-cederebbe-volentieri/126886/