Galli: "Prandelli deve avere a disposizione una squadra quadrata"

Galli ha parlato del mercato invernale della Fiorentina.

L'ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, è intervenuto su Lady Radio.

Queste le sue dichiarazioni: "Le cessioni eccellenti non mi preoccupano molto. Mi interessa solamente che sia messa a disposizione di mister Prandelli una squadra che abbia una quadratura. Bisogna avere un’idea precisa, perché questa rosa non è sbagliata come calciatori, però come logica, costruzione".

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