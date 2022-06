Galli: “La Fiorentina non prenda Golllini, non mi convince è stato mandato via da Conte e Gasperini”

Il dirigente sportivo ed ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole:

“Il rinnovo di Italiano era fondamentale, adesso servirebbe una conferenza in cui la società dice che il tecnico è il punto fermo della ripartenza e la pietra miliare per il nuovo progetto. Gollini? Non mi convince, è stato mandato via da Gasperini e al Tottenham non ha mai giocato. Per questo ho dei dubbi nei suoi contorni. Vorrei avere un portiere che mi rimane per dieci anni e non dover pensare ogni anno a comprarne uno nuovo: dai tempi di Frey non c’è mai stato un estremo difensore come si deve”.

