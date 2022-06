Stadio, il Bologna vuole Zurkowski, la Fiorentina sarebbe disposta a trattare la sua cessione

Il Corriere dello Sport-Stadio, dice che il Bologna è su Zurkowski e spiega come il ds dei rossoblù Sartori, che già nell’ultima stagione all’Atalanta aveva cercato di trattare il centrocampista classe ’97, si sarebbe fatto avanti con la Fiorentina. Zurkowski è infatti rientrato alla base viola dopo il mancato riscatto dell’Empoli, che sta comunque trattando con Pradé & Co. per riacquistare il polacco. Nonostante l’ottimo campionato fatto in azzurro, la Fiorentina sembra comunque disposta a far partire Zurkowski, che adesso è seguito da vicino anche dagli emiliani.

COLPACCIO DEL PISA