Galli: "Jovic sembra il suo fratello malato, non è il giocatore che pensavo. Deve essere più presente"

Giovanni Galli ha commentato la vittoria della Fiorentina contro lo Spezia e la prestazione dell'attaccante Jovic

Il dirigente ed ex giocatore della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole sulla gara di ieri al Picco: "La Fiorentina si prenda i tre punti ma non deve credere che sia riuscita a risolvere i suoi problemi. Jovic? Questo non è il giocatore che pensavo che fosse. E’ il fratello malato. Abbiamo bisogno di una sua maggior presenza ed empatia con i compagni e l’ambiente”

DODO' CRITICATO DAI GIORNALI

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