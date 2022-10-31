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Galli: "Jovic sembra il suo fratello malato, non è il giocatore che pensavo. Deve essere più presente"

Giovanni Galli ha commentato la vittoria della Fiorentina contro lo Spezia e la prestazione dell'attaccante Jovic

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 ottobre 2022 13:22
Galli: "Jovic sembra il suo fratello malato, non è il giocatore che pensavo. Deve essere più presente" -
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Il dirigente ed ex giocatore della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole sulla gara di ieri al Picco: "La Fiorentina si prenda i tre punti ma non deve credere che sia riuscita a risolvere i suoi problemi. Jovic? Questo non è il giocatore che pensavo che fosse. E’ il fratello malato. Abbiamo bisogno di una sua maggior presenza ed empatia con i compagni e l’ambiente”

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