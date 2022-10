I media condannano Dodò, è il peggiore: “Tanto fumo, pochissimo arrosto. Mai incisivo in attacco”

Ancora una prestazione opaca per il nuovo difensore della Fiorentina Dodò. Secondo i giornali ed i media è il peggiore. Per la Gazzetta la sua prova vale 5, secondo il Corriere Fiorentino 5,5 così come per Stadio. Cinque invece anche per La Nazione e Tuttosport.

Anche i media online non ci vanno teneri, questo il commento di Eurosport: “5,5 – Non una gran partita. Qualche sbavatura dietro e poco apporto alla fase offensiva”. Mentre questo il commento di TMW: “5,5 Tanto fumo, pochissimo arrosto. Il brasiliano fatica in fase di non possesso e non riesce ad essere troppo incisivo quando sale in attacco”.

