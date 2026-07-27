Galli: "Il Como può acquistare davvero Kean, la Fiorentina deve guardarsi intorno per il sostituto"

L'ex portiere ha parlato del futuro di Moise Kean

L’ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per analizzare le ultime novità di mercato e le prospettive tattiche della squadra viola.

Riguardo al giovane talento del Real Madrid, Mastantuono, Galli ha sottolineato le sfide dell'adattamento: «Quest'anno ha incontrato qualche difficoltà a ritrovare i ritmi del calcio europeo, che è molto diverso da quello sudamericano. Però mi chiedo: se il Real Madrid lo ha pagato 63 milioni di euro, a quale cifra potrebbe fissare il diritto di riscatto, anche in caso di prestito? Sicuramente a 80 milioni, non certo a 30, perché non vorranno fare minusvalenze. Bisogna capire se l'operazione ha davvero senso».

Sui rumor relativi a un interesse per Castro e sulle manovre nel reparto d'attacco, si è poi espresso così: «Questo movimento fa pensare che la pista Como per Kean sia più di una semplice idea, magari qualcosa di molto più concreto. Castro non è un esterno, quindi vederlo accostato alla Fiorentina fa riflettere. In tutto questo bisogna fare i complimenti a Sartori, un vero fuoriclasse: ha portato a termine operazioni importanti come Fabbian, preso per circa 15 milioni, o Sohm arrivato a costi ridottissimi, fino a Dovbyk, riuscendo contemporaneamente a vendere Castro per 35 milioni. Merita un plauso».

Infine, Galli si è soffermato sul ruolo del centravanti e sull'impatto tattico delle scelte di mercato: «Un profilo come Castro darebbe un'indicazione tattica chiara, perché interpreta il ruolo di punta quasi da regista avanzato. Pensando a Kean, se la Fiorentina ritrovasse il giocatore brillante visto al suo primo anno con Palladino, Grosso avrebbe già a disposizione il centravanti perfetto per il suo gioco. Se invece il ragazzo non fosse disposto a svolgere quel tipo di lavoro per la squadra, allora la società farebbe bene a valutare altre opzioni. Resto comunque convinto che Kean abbia tutti i mezzi per fare benissimo».