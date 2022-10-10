Galli: "Ho la sensazione che la filosofia di calcio di Italiano abbia fatto prigioniera la Fiorentina"

Le paura di Giovanni Galli sul gioco della Fiorentina che sembra schiava della filosofia del suo allenatore

Ai microfoni di Lady Radio ha parlato il dirigente Giovanni Galli. Queste le sue parole:

“Sarri quando trova il campo aperto è micidiale. Mentre ho la sensazione che la filosofia di calcio di Italiano abbia fatto prigioniera la Fiorentina. Se gioco una partita sì e una no, sto molto attento a quello che mi chiede l’allenatore e così facendo si perde una naturalezza che viene automatica quando una squadra si conosce a memoria".

KOKORIN CONTINUA A STUPIRE A CIPRO

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