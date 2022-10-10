Galli: "Ho la sensazione che la filosofia di calcio di Italiano abbia fatto prigioniera la Fiorentina"
Le paura di Giovanni Galli sul gioco della Fiorentina che sembra schiava della filosofia del suo allenatore
A cura di Redazione Labaroviola
10 ottobre 2022 13:23
Ai microfoni di Lady Radio ha parlato il dirigente Giovanni Galli. Queste le sue parole:
“Sarri quando trova il campo aperto è micidiale. Mentre ho la sensazione che la filosofia di calcio di Italiano abbia fatto prigioniera la Fiorentina. Se gioco una partita sì e una no, sto molto attento a quello che mi chiede l’allenatore e così facendo si perde una naturalezza che viene automatica quando una squadra si conosce a memoria".
KOKORIN CONTINUA A STUPIRE A CIPRO
https://www.labaroviola.com/kokorin-continua-a-stupire-laris-limassol-lex-giocatore-della-fiorentina-e-andato-ancora-in-gol/188528/