Galli: "Gattuso scelta ambiziosa, con lui non si scherza puo' fare la valigie ed andarsene subito"
Galli commenta l'arrivo di Gattuso
A cura di Redazione Labaroviola
31 maggio 2021 13:36
Giovanni Galli, ha commentato a Lady Radio la scelta della Fiorentina che ha preso Gattuso come allenatore:
“I viola hanno scelto un allenatore di prima fascia che dà garanzie necessarie per avere delle ambizioni. La Fiorentina ha mandato un messaggio al popolo viola con questo tecnico. E’ un uomo vero e con lui non si scherza perché è in grado di fare la valigia e andarsene via subito se non viene mantenuto cosa gli è stato promesso".