Galli: "Cabral è arrivato alla Fiorentina fuori condizione e appesantito. Piatek invece subito decisivo"

Il dirigente Giovanni Galli ha parlato dell'attacco viola elogiando Piatek e tirando un pochino le orecchie a Cabral

Ai microfoni di Lady Radio ha parlato il direttore sportivo Giovanni Galli. Queste le sue parole su Cabral e sull'attacco viola:

"Vlahovic ormai è alla Juve e bisogna andare oltre. Piatek è diventato subito decisivo, è stato generoso anche nella lotta anche se non sono le sue caratteristiche e spesso ha perso palla. Mi dicono che Cabral è arrivato un po' appesantito e in ritardo di condizione, ma per quello che ho intravisto a Spezia ha le qualità che servono a Italiano e avrà il tempo per imporsi".

GLI ALTRI CONCETTI DI GIOVANNI GALLI SU MISTER ITALIANO

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