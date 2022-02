Galli: “Basta piangere per Vlahovic. Il problema della Fiorentina è la difesa, Italiano è troppo zemaniano”

Il dirigente Giovanni Galli ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Lady Radio: “Bisogna smettere di piangere per la partenza di Vlahovic. La squadra è decisamente competitiva dal centrocampo in su. Il vero problema è la difesa e soprattutto un atteggiamento troppo zemaniano su cui Italiano deve lavorare. Non deve essere un alibi la cessione del serbo. E’ più problematica la partenza di Pulgar senza prendere un sostituto”.

CALLEJON RIFIUTA DI ANDARSENE DALLA FIORENTINA