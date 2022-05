Galli: “Aggiornarsi con Italiano tra 40 giorni è incubo. Prendere Vicario sarebbe un punto interrogativo”

Il dirigente ed ex viola Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio. Queste le sue parole:

“Mancato riscatto Torreira? Un fulmine a ciel sereno, perché sembrava che ci fossero pochi problemi per il riscatto. Vicario? A Empoli ha fatto i miracoli, ma devo fare una riflessione. Non ho niente contro di lui perché mi piace come sta in porta, però è il primo campionato che fa. Si giudica a seconda dell’ondata, positiva o negativa. Ha dimostrato cose importanti, ma la maglia della Fiorentina pesa: è un punto interrogativo. Summit con Italiano? Un incubo, tra 40 giorni cambia il mondo. Ci si riaggiorna, ma in base a cosa?”

