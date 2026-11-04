Galbiati duro su Fagioli: "Lui è il problema del nostro centrocampo, in panchina subito con la Juve"

L'ex difensore viola ha parlato di Nicolò Fagioli ma non solo

La vittoria conquistata dalla Fiorentina in casa del Sassuolo porta tre punti preziosi alla squadra di Paolo Vanoli, ma lascia sul tavolo diversi spunti di riflessione. A fare il punto in casa gigliata è stato Roberto Galbiati, intervenuto durante la trasmissione di Toscana TV. L'ex difensore ha analizzato nel dettaglio la prestazione dei singoli e le dinamiche tattiche della mediana viola.

La stoccata al centrocampo: "Fagioli va panchinato"

Il punto centrale dell'analisi di Galbiati si concentra sulla cabina di regia, dove non sono mancate parole al miele ma anche giudizi sferzanti.

"Il problema del centrocampo della Fiorentina in questo momento è Fagioli e lo lascerei fuori contro la Juventus. Oulaï? Vanoli non lo farà mai giocare assieme a Fagioli, ma lo stesso valeva anche per Grosso."

Per la delicata sfida contro i bianconeri, l'ex difensore propone un'alternativa ben precisa:

"La coppia in mediana potrebbe essere Oulaï e Ndour, con davanti Gonçalves, Mastantuono e Njie."

Lode all'atteggiamento di Gnonto e la posizione di Gonçalves

Tra le note liete del match c'è sicuramente l'ingresso in campo di Wilfried Gnonto, un giocatore di cui Galbiati ha apprezzato lo spirito di sacrificio:

"Gnonto è un cambio che dà freschezza e grinta. Ha commesso un fallo su una ripartenza del Sassuolo che gli è costato il giallo, ma ha permesso alla squadra di risistemarsi. A tanti giocatori della Fiorentina manca il suo atteggiamento."

Passaggio fondamentale anche sul collocamento tattico di Gonçalves, autore di una prova convincente:

"Gonçalves è partito da sinistra, ma non è un esterno, e si accentrava: in questo modo può essere determinante, non invece se sta troppo largo."

Le pagelle di Galbiati: Pellegrino brilla, Beto delude

Nei giudizi individuali della sfida contro i neroverdi, la palma del migliore in campo va senza dubbio a Pellegrino, mentre l'attacco registra anche note dolenti.

"Pellegrino ha fatto una partita da 7.5: un gol da vero centravanti che ha rimesso la Fiorentina in partita. Beto invece negativo: ha avuto l’opportunità di segnare e chiudere la gara ma non l’ha fatto."

Promozioni e rimandati completano il quadro della rosa analizzato da Galbiati: