Paratici vuole prendere un centrocampista a gennaio: sarà di personalità ed esperienza

Paratici al lavoro per prendere un centrocampista che porti solidità e leadership

La Fiorentina si prepara a intervenire sul mercato di gennaio e uno dei reparti finiti sotto osservazione è il centrocampo. Fabio Paratici vuole inserire in rosa un nuovo elemento, ma non si tratterebbe di un semplice rinforzo numerico: l'identikit ricercato porta verso un giocatore di personalità ed esperienza, capace di garantire maggiore solidità e leadership alla squadra.



La necessità nasce anche dalle difficoltà emerse in questa prima parte di stagione, con un reparto che ha bisogno di certezze e di qualcuno in grado di prendersi responsabilità nei momenti più delicati delle partite. L'obiettivo della dirigenza viola sarebbe dunque individuare un profilo già abituato a certi palcoscenici, che possa inserirsi rapidamente e diventare un punto di riferimento per i compagni.

Nelle ultime settimane sono stati accostati alla formazione viola diversi profili, tra cui l'ex Lucas Torreira e Pierre-Emile Højbjerg, attualmente al Marsiglia. Due centrocampisti con caratteristiche differenti, ma accomunati da esperienza internazionale e personalità, qualità che sembrano rispecchiare il tipo di giocatore ricercato dalla dirigenza.



Paratici è al lavoro per individuare il nome giusto: a gennaio la Fiorentina potrebbe cercare proprio nel mezzo del campo quel carattere e quell'esperienza che finora sono mancati.