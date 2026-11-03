Sentite il presidente del Como: “Aiutati dagli arbitri? In un gol della Fiorentina c’era un fallo su Valle”
Il presidente del Como risponde a chi dice che il Como è favorito dagli arbitri
A cura di Andrea Pagni
03 novembre 2026 12:11
Mirwan Suwarso, presidente del Como, a La Provincia risponde alle polemiche su un presunto aiuto arbitrale per il club lariano: "Credo che gli episodi si compensino, che il dibattito spesso vada dove tira il vento, un piano dialettico, tesi alimentate per il gusto della discussione. Il fallo su Diao con la Roma? Quello su Da Cunha a Torino? Quello su Valle sul gol della Fiorentina? Non ci faccio tanto caso, è materia per riempire i salotti tv". Lo riporta TMW