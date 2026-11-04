Di Gennaro svela: "La Fiorentina ha provato a prendere Mourinho: l'interesse Viola era reale"

L'interesse della Fiorentina per Mourinho era reale secondo Antonio Di Gennaro

Nel corso del Pentasport di Radio Bruno, l'ex centrocampista Viola Antonio Di Gennaro ha parlato del nome di Josè Mourinho accostato alla Fiorentina:

"L'interessamento della Fiorentina per l'allenatore portoghese c'era ed era reale. Lui va negli ambienti dove cerca sempre di vincere. Da tanti viene criticato, ma ora è ad allenare il Real Madrid con 3 anni di contratto, quindi tanto bollito non deve essere. Poi sulla comunicazione lui è il numero 1, ha questa grande capacità di gestire la pressione dei media e mette sempre la faccia in quello che dice".