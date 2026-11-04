Di Gennaro svela: "La Fiorentina ha provato a prendere Mourinho: l'interesse Viola era reale"
L'interesse della Fiorentina per Mourinho era reale secondo Antonio Di Gennaro
A cura di Redazione Labaroviola
04 novembre 2026 15:09
Nel corso del Pentasport di Radio Bruno, l'ex centrocampista Viola Antonio Di Gennaro ha parlato del nome di Josè Mourinho accostato alla Fiorentina:
"L'interessamento della Fiorentina per l'allenatore portoghese c'era ed era reale. Lui va negli ambienti dove cerca sempre di vincere. Da tanti viene criticato, ma ora è ad allenare il Real Madrid con 3 anni di contratto, quindi tanto bollito non deve essere. Poi sulla comunicazione lui è il numero 1, ha questa grande capacità di gestire la pressione dei media e mette sempre la faccia in quello che dice".