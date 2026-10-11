Galbiati: "De Gea ha sbagliato sul primo gol, non può fare errori così pesanti in questo momento"

Il noto ex difensore ha parlato della prova del portiere spagnolo

A Toscana TV l'ex difensore Roberto Galbiati ha parlato della sconfitta viola a Genova: "Vanoli ha voluto dare una spinta offensiva alla squadra, ma qualcosa ha sbagliato perché la partenza è stata orribile. La Fiorentina è stata mangiata a livello caratteriale per i primi 30 minuti poi siamo usciti meglio e con due gol da recuperare è dura."

Prosegue: "Loro hanno approcciato meglio e hanno meritato i due gol perché sotto l'aspetto mentale, non ci siamo stati e si è visto subito. Ranieri ha commesso due errori gravi, non credo sia colpa del contratto che lo ha distratto, ma oggi ne ha combinate molte."

Su De Gea: "Ha respinto male sul primo gol perché l'ha data sui piedi del genoano e doveva fare meglio con una spinta più esterna vista la sua esperienza e leadership."

Su Oulai: "Ci si aspetta altro, per me deve giocare a due e in quella posizione non rende, per il resto non lo abbiamo visto e ancora non è pronto per fare il titolare perché lo fa Fagioli e non lui."

Su Gnonto: "Davanti è stato il meno peggio, qualche colpo l'ho visto ed è da apprezzare. In quel primo tempo disastroso lo salvo."