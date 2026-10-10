Fagioli sbotta su Instagram: "Il Genoa ha meritato di vincere, ma non mi spiego questo gol annullato"
Il centrocampista viola affida a Instagram il proprio sfogo dopo la sconfitta contro il Genoa.
A cura di Redazione Labaroviola
10 ottobre 2026 17:45
La sconfitta contro il Genoa lascia amarezza in casa Fiorentina. Al termine della partita, Nicolò Fagioli ha espresso il proprio disappunto attraverso una storia pubblicata su Instagram, riconoscendo i meriti degli avversari ma manifestando allo stesso tempo perplessità per un episodio arbitrale che avrebbe portato al pareggio della Fiorentina.
"Il Genoa ha meritato di vincere, questo è giusto riconoscerlo. Però questa cosa non riesco proprio a spiegarmela"