PAGELLE FIORENTINA: RANIERI IMBARAZZANTE, BETO FANTASMA, NDOUR SI MANGIA IL GOL DEL 2-2

I voti dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo allo stadio Marassi contro il Genoa

De Gea 6 Sul primo gol del Genoa respinge in maniera non perfetta, poi si fa perdonare con una grande parata su punizione che evita il 3-0

Jimenez 6,5 In fase difensiva lascia buchi e tanti spazi, quando parte palla al piede tagliando il campo diventa pericoloso. Quando attacca sbaglia poco e diventa pericoloso, ed infatti il gol dell'1-2 nasce da una sua giocata

Dragusin 5,5 In occasione del primo gol del Genoa si fa anticipare ad inizio azione da Osmajic, ma nel corso di tutto il primo tempo non è brillante.

Ranieri 4 Terribile. Sul primo gol sceglie di far calciare El Shaarawy facendolo calciare tranquillamente e marcandolo a 3 metri. Sul 2-0 perde la posizione, poi non marca Messias in piena area a infine, per non farci mancare nulla, liscia la palla. Disastroso

Valdepenas 5 Anche la sua partita è molto negativa, spaesato, perde distanze, sbaglia letture, praticamente inutile in fase offensiva, non aiuta in difesa, anzi...

Fagioli 5 Sbaglia tanto anche lui, troppo morbido, perde diversi palloni, non è duro e tenace come in altre occasioni

Oulai 5 Disordinato, perde spesso la posizione ed infatti prende un giallo perchè è masso male su Messias, ed è costretto al fallo. Va vicino al gol con un tiro smorzato in piena area, ma da quella posizione doveva fare meglio. Discreto con la palla tra i piedi, malissimo in fase di non possesso

Ndour 5,5 Si divora il gol del 2-2 buttando la palla al cielo da grande posizione. La sua partita non è brillante, troppo timido nel primo tempo

Gnonto 5 Cerca di essere vivace, inizia discretamente con qualche buon pallone mezzo nel mezzo poi, più passano i minuti, più inizia a diventare evanescente e sbaglia sempre di più. Andava tolto prima

Mastantuono 5 Non è brillante e si vede, non riesce quasi mai a saltare il diretto avversario, lo fa poche volte e nel primo tempo costringe il portiere genoano ad una bella parata. Nel secondo tempo gioca trequartista, cerca di fare giocate intelligenti non avendo la brillantezza dei giorni migliori, non si risparmia

Beto 4,5 Prestazione imbarazzante, non riesce a farsi mai vedere, sbaglia ogni tipo di movimento e tocco di palla

Njie 6 Entra in campo all'inizio del secondo tempo, è veloce, ha gamba, salta l'uomo, fa diverse giocate interessanti ma purtroppo non riesce a concludere come meriterebbe

Viery 6 Rispetto a Ranieri è Passarella, sbaglia anche lui qualcosina, ma dà distanze e ordine

Pellegrino 5,5 Lotta tanto, ne prende poche