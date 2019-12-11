G. Di Marzio: "Iachini e Prandelli sono due bravissimi allenatori. Pedro? Un gran talento"

Queste le parole rilasciate da Gianni Di Marzio a Radio Bruno Toscana: "Il calcio oggi è precario, Montella ha vinto poche gare da quando è arrivato alla Fiorentina mentre Commisso ha investito ed è a...

A cura di Redazione Labaroviola 11 dicembre 2019 18:31

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