G. Di Marzio: "Iachini e Prandelli sono due bravissimi allenatori. Pedro? Un gran talento"
Queste le parole rilasciate da Gianni Di Marzio a Radio Bruno Toscana: "Il calcio oggi è precario, Montella ha vinto poche gare da quando è arrivato alla Fiorentina mentre Commisso ha investito ed è a...
Queste le parole rilasciate da Gianni Di Marzio a Radio Bruno Toscana: "Il calcio oggi è precario, Montella ha vinto poche gare da quando è arrivato alla Fiorentina mentre Commisso ha investito ed è abituato a vincere nella vita. Il calcio è qualcosa di non razionale, il presidente viola è un imprenditore di successo ma nel calcio le cose vanno in un modo un po' diverso. Iachini e Prandelli sono due buonissimi allenatori, Cesare conosce anche bene la piazza, sa quel che vuole. Pedro è un calciatore di talento, seguivo le sue partite in Brasile, ma deve ancora ambientarsi per farsi trovare pronto".