Furia Sabatini in diretta: “Sono inca**ato, dalla Roma di Mourinho arroganza. Cose mai viste”

Walter Sabatini è letteralmente infuriato dopo la sconfitta della Salernitana sul campo della Roma, queste le sue parole a Dazn dopo la gara:

“Con tutto il rispetto per la Roma e per il risultato devo dire che io assisto a delle cose ignobili dal punto di vista calcistico, adesso Mourinho dirà che non mi conosce e che non ho vinto titoli ma non me ne frega un ca**o, quello che sta succedendo in campo quando si viene a giocare a Roma è una cosa inaccettabile, tutta la partita che si alza per ogni decisione arbitrale, e che volete che faccia l’arbitro, che fischia un fallo che non c’è che porta al gol della Roma del 2-1. Tutta la panchina della Roma in campo per un fallo laterale, che volete che faccia l’arbitro che per natura sono molto blandi. Invertono e si inventano le punizioni. Il rigore per noi non l’hanno nemmeno visto.

Io sono la Salernitana e perdo, ho 16 punti, so che devo perdere a Roma ma vorrei perdere in un’altra maniera. Io chiedo scusa a Mourinho per averlo nominato, lui è un semidio, non ho vinto nulla e lui dirà chi sono io che non ho visto nemmeno 25 trofei. Io non ho vinto un ca**o ma sono una persona seria. Questa è una vita invivibile fatta di arroganza e dislivelli, sono davvero incazzato, non c’è altro lessico quando si perdono partite cosi. C’è un rigore netto per noi che non viene nemmeno preso in considerazione. Non posso accettare che viene fischiato un fallo che non c’è e che poi porta il gol della Roma”

ROSATI ESULTA CON GLI AUTORI DEI TRE GOL A FINE PARTITA