Frey ad Antognoni: "Sei la Fiorentina, volto, cuore e simbolo viola. Onora il padre sempre"

Frey ha commentato l'addio di Antognoni

Sul proprio profilo Instagram l'ex portiere viola Sebastian Frey ha voluto commentare l'addio alla Fiorentina:

"Non puoi lasciare la Fiorentina perché sei la Fiorentina. Massimo rispetto a chi questa piazza l’ha resa grande amandola incondizionatamente. Volto, cuore e simbolo della Viola. Onora il padre, sempre".

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