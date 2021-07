Basile: “Antognoni? A Firenze chiedevano tutti di lui per parlare di calcio. I tifosi diventeranno pragmatici”

“Antognoni resterà quello dell’intuizione su Castrovilli – ha scritto Massimo Basile su Facebook -, dell’idea Quarta su segnalazione dell’amico Passarella, quello che indicò due anni fa Locatelli, del ruolo su Vlahovic. Tutte le volte che arrivava un ex campione a Firenze, salutava tutti e poi chiedeva: ma il Capitano dov’è? E poi si fermava a parlare di calcio e giovani prospetti solo con lui, e non altri. E di come gli agenti e gli intemediari non lo amassero, perché seguiva strade tutte sue, come faceva in campo, e non altre. Il fatto che la gente si chieda cosa abbia fatto, è proprio perché è stato uno di campo, non di parole, quelle per carità, come sappiamo noi vecchi, non gli escono facili. E non ha fatto mai il “politico” per arruffianarsi i giornalisti, inviando messaggini.