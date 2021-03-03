(FOTO) Ribery è molto arrabbiato a fine partita per la sconfitta con la Roma

Adesso la Fiorentina deve cercare in tutti i modi di risalire in fretta la classifica.

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Il giocatore francese della Fiorentina, Franck Ribery, è rimasto molto deluso e contrariato dalla sconfitta con la Roma allo stadio Franchi e per il cambio subito nel secondo tempo nell'ultima slot disponibile dal tecnico, Cesare Prandelli. Inoltre nella prossima sfida con il Parma sarà squalificato per l'ammonizione presa al 71' su una ripartenza della Roma.

Questa la foto pubblicata nelle sue stories del suo profilo di Instagram:

Di Chiara Cianferoni

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